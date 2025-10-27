Direktoryo ng mga Kumpanya
HNTB
  • Civil Engineer

  • Lahat ng Civil Engineer na Sahod

HNTB Civil Engineer Sahod

Ang median na Civil Engineer kompensasyon in United States package sa HNTB ay umabot sa $90K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng HNTB. Huling na-update: 10/27/2025

Gitna ng Pakete
company icon
HNTB
Civil Engineer
Boston, MA
Kabuuan bawat taon
$90K
Antas
Mid
Pangunahing Sahod
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
4 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa HNTB?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kasamang mga Titulo

Water Resources Engineer

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Civil Engineer sa HNTB in United States ay may taunang kabuuang bayad na $115,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa HNTB para sa Civil Engineer role in United States ay $90,000.

Iba pang Resources