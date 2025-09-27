Direktoryo ng mga Kumpanya
Helsing
Helsing Inhinyero ng Software Sahod

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in United Kingdom package sa Helsing ay umabot sa £139K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Helsing. Huling na-update: 9/27/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Helsing
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Kabuuan bawat taon
£139K
Antas
L3
Pangunahing Sahod
£100K
Stock (/yr)
£38.2K
Bonus
£0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
5 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Helsing?

£121K

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Helsing, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na bayad na pakete ng kompensasyon para sa Inhinyero ng Software sa Helsing in United Kingdom ay umabot sa £257,906 bawat taon. Kasama dito ang basic salary at anumang stock at bonus.
Ang median na taunang kabuuang kompensasyon sa Helsing para sa Inhinyero ng Software in United Kingdom ay £134,409.

