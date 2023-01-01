Direktoryo ng mga Kumpanya
Helsing
Helsing Mga Sweldo

Ang sahod ng Helsing ay mula $55,974 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Siyentipiko ng Data sa mababang hanay hanggang $254,285 para sa isang Program Manager sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Helsing. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $182K
Siyentipiko ng Data
$56K
Manager ng Produkto
$225K

Program Manager
$254K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Hindi mo makita ang inyong posisyon?


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Helsing, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

The highest paying role reported at Helsing is Program Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $254,285. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Helsing is $203,926.

Iba pang Resources