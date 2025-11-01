Grainger Manager ng Inhinyeryang Software Sahod

Ang Manager ng Inhinyeryang Software kompensasyon in United States sa Grainger ay mula $264K bawat year para sa Senior Software Engineering Manager hanggang $340K bawat year para sa Director. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $230K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Grainger. Huling na-update: 11/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
