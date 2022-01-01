Direktoryo ng mga Kumpanya
Synopsys
Synopsys Mga Sweldo

Ang sahod ng Synopsys ay mula $21,220 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Technical Writer in India sa mababang hanay hanggang $413,667 para sa isang Manager ng Software Engineering in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Synopsys. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Hardware Engineer
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $162K
68 $200K
69 $248K
100 $336K

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Inhinyero ng Software
64 $94.1K
65 $124K
66 $162K
67 $194K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Prodaksyong Software Inhinyero

Riserts Sayentist

Manager ng Produkto
69 $284K
100 $343K

Cybersecurity Analyst
Median $121K
Manager ng Software Engineering
69 $317K
100 $414K
Solution Architect
Median $310K

Data Architect

Cloud Security Architect

Electrical Engineer
Median $255K
Disenyor ng Produkto
Median $145K
Product Design Manager
Median $330K
Siyentipiko ng Data
Median $154K
Sales
Median $331K
Program Manager
Median $357K
Business Analyst
$140K
Customer Service
$100K
Customer Success
$90.5K
Data Analyst
$45.2K
Data Science Manager
$159K
Financial Analyst
$151K
Human Resources
$270K
Information Technologist (IT)
$34.6K
Konsultant sa Pamamahala
$257K
Marketing
$175K
Mechanical Engineer
$39.9K
Project Manager
$146K
Sales Engineer
$120K
Technical Program Manager
$153K
Technical Writer
$21.2K
UX Researcher
$193K
Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Synopsys, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Synopsys ay Manager ng Software Engineering at the 100 level na may taunang kabuuang bayad na $413,667. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Synopsys ay $161,958.

