Texas Instruments
Texas Instruments Mga Sweldo

Ang sahod ng Texas Instruments ay mula $2,448 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Venture Capitalist in India sa mababang hanay hanggang $295,470 para sa isang Legal in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Texas Instruments. Huling na-update: 12/1/2025

Inhinyero ng Hardware
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Analog na Inhinyero

EySiAySi na Inhinyero

EsOSi na Inhinyero

Naisulat na Hardwer na Inhinyero

Inhinyero ng Software
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Networking na Inhinyero

Naisulat na Sistema na Sopwer na Inhinyero

Inhinyero ng Kuryente
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Inhinyero ng Mekanikal
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Pagmamanupaktura na Inhinyero

Disenyo na Inhinyero

Test na Inhinyero

Pagpapanatili na Inhinyero

Marketing
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Inhinyero ng Kemikal
Median $113K

Proseso na Inhinyero

Pasilidad na Inhinyero

Benta
26 $196K
28 $249K

Pild na Benta na Kinatawan

Manager ng Proyekto
Median $185K
Inhinyero ng Benta
24 $156K
26 $191K
Disenyer ng Produkto
Median $125K
Manager ng Inhinyeryang Software
Median $97.4K
Manager ng Programa
Median $252K
Analista ng Negosyo
Median $105K
Pag-unlad ng Negosyo
Median $259K
Teknologist ng Impormasyon (IT)
Median $86K
Arkitekto ng Solusyon
Median $156K
Accountant
$45.2K
Manager ng Operasyon ng Negosyo
$227K
Analista ng Data
$86.3K
Siyentipiko ng Data
$112K
Manager ng Facilities
$206K
Analista ng Pananalapi
$128K
Disenyer ng Graphics
$106K
Human Resources
$88.9K
Legal
$295K
Operasyon ng Marketing
$45.5K
Inhinyero ng Materyales
$161K
Manager ng Disenyo ng Produkto
$69.6K
Manager ng Produkto
$72.8K
Manager ng Technical Account
$203K
Manager ng Programang Teknikal
$207K
Venture Capitalist
$2.4K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

0%

TAON 1

0%

TAON 2

0%

TAON 3

100%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Texas Instruments, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 0% nag-vest sa 1st-TAON (0.00% taunan)

  • 0% nag-vest sa 2nd-TAON (0.00% taunan)

  • 0% nag-vest sa 3rd-TAON (0.00% taunan)

  • 100% nag-vest sa 4th-TAON (100.00% taunan)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Texas Instruments ay Legal at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $295,470. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Texas Instruments ay $124,324.

Iba pang Resources

