Element Fleet Management
Element Fleet Management Siyentipiko ng Data Sahod

Ang average na Siyentipiko ng Data kabuuang kompensasyon in Canada sa Element Fleet Management ay mula CA$160K hanggang CA$218K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Element Fleet Management. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CA$171K - CA$206K
Canada
Karaniwang Range
Posibleng Range
CA$160KCA$171KCA$206KCA$218K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Siyentipiko ng Data mga submissions sa Element Fleet Management para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

CA$226K

Ano ang mga antas ng karera sa Element Fleet Management?

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Siyentipiko ng Data at Element Fleet Management in Canada sits at a yearly total compensation of CA$217,685. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Element Fleet Management for the Siyentipiko ng Data role in Canada is CA$159,511.

