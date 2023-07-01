Direktoryo ng mga Kumpanya
Collaborative Robotics
Collaborative Robotics Mga Sweldo

Ang sahod ng Collaborative Robotics ay mula $140,700 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Service Operations sa mababang hanay hanggang $190,950 para sa isang Program Manager sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Collaborative Robotics. Huling na-update: 10/13/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $170K
Customer Service Operations
$141K
Program Manager
$191K

Mga Madalas na Tanong

El rol amb millor retribució reportat a Collaborative Robotics és Gestor de Programes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $190,950. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Collaborative Robotics és $170,000.

