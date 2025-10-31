Capital One Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Capital One ay mula $139K bawat year para sa Associate Software Eng hanggang $476K bawat year para sa Senior Distinguished Eng. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $151K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Capital One. Huling na-update: 10/31/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa Capital One, ang Options ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo
AyOS na Inhinyero
Mobil na Sopwer na Inhinyero
Prontend na Sopwer na Inhinyero
Makina na Pag-aaral na Inhinyero
Bakend na Sopwer na Inhinyero
Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero
Networking na Inhinyero
Kalidad na Tiyak (KuyuEy) na Sopwer na Inhinyero
Data na Inhinyero
Produksyon na Sopwer na Inhinyero
Seguridad na Sopwer na Inhinyero
Pananaliksik na Siyentipiko