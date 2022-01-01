Direktoryo ng mga Kumpanya
Capital One Mga Sweldo

Ang sahod ng Capital One ay mula $46,000 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Service sa mababang hanay hanggang $523,333 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Capital One. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Associate Software Eng $136K
Software Eng $155K
Senior Software Eng $180K
Lead Software Eng $217K
Senior Lead Software Eng $294K
Distinguished Eng $356K
Senior Distinguished Eng $476K

iOS Inhinyero

Mobayl Software Inhinyero

Frontend Software Inhinyero

Masin Lerning Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Networking Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Data Inhinyero

Prodaksyong Software Inhinyero

Sekyuriting Software Inhinyero

Riserts Sayentist

Manager ng Produkto
Associate $111K
Senior Associate $132K
Principal Associate $126K
Manager $193K
Senior Manager $227K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Business Analyst
Associate Business Analyst $116K
Business Analyst $120K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $180K
Lead Business Analyst $212K

Data Analyst
Median $120K
Manager ng Software Engineering
Manager $223K
Senior Manager $320K
Director $350K
Senior Director $470K
Siyentipiko ng Data
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $174K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K

Kwantiteyting Risertser

Project Manager
Median $110K
Financial Analyst
Median $120K

Risk Analyst

Fraud Analyst

Financial Planning & Analysis Analyst

Disenyor ng Produkto
Associate Product Designer $107K
Product Designer $120K
Principal Associate $144K

UX Disayner

Mobayl Disayner

Cybersecurity Analyst
Median $147K

Technology Risk Analyst

Data Science Manager
Median $251K
Human Resources
Median $110K
Technical Program Manager
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Recruiter
Median $120K
Solution Architect
Median $265K

Data Architect

Cloud Security Architect

Venture Capitalist
Median $152K

Prinsipal

Asosyeyt

Chief of Staff
Median $150K
Accountant
Median $100K

Technical Accountant

Konsultant sa Pamamahala
Median $118K
Sales
Median $184K
Business Operations
Median $177K
Customer Service
Median $46K
Information Technologist (IT)
Median $158K
Marketing
Median $77.3K
Program Manager
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX Researcher
Median $133K
Business Operations Manager
Median $90.5K
Investment Banker
Median $110K
Business Development
Median $136K
Marketing Operations
Median $96K
Administrative Assistant
$64.9K
Corporate Development
$106K
Customer Success
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Graphic Designer
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
Options

Sa Capital One, ang Options ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Capital One ay Manager ng Produkto at the Vice President level na may taunang kabuuang bayad na $523,333. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Capital One ay $144,088.

