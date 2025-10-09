Alloy Customer Service Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Customer Service kabuuang kompensasyon in United States sa Alloy ay mula $53.3K hanggang $76.1K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Alloy. Huling na-update: 10/9/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$61.1K - $71.5K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$53.3K$61.1K$71.5K$76.1K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Alloy, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

10 years post-termination exercise window.



Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Customer Service at Alloy in United States sits at a yearly total compensation of $76,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alloy for the Customer Service role in United States is $53,300.

