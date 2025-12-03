Yritysluettelo
YearOne
YearOne Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States YearOne:ssa vaihtelee $174K ja $248K per year välillä. Katso YearOne:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$197K - $225K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$174K$197K$225K$248K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä YearOne in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $247,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä YearOne Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $174,300.

Muut resurssit

