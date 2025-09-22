Yritysluettelo
Verkada
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Koneinsinööri

  • Kaikki Koneinsinööri -palkat

Verkada Koneinsinööri Palkat

Koneinsinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Verkada:ssa vaihtelee $123K ja $176K per year välillä. Katso Verkada:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/22/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$141K - $165K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$123K$141K$165K$176K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 2 lisää Koneinsinööri ilmoitustas yrityksessä Verkada avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.


Ansaintaaikataulu

10%

V 1

20%

V 2

30%

V 3

40%

V 4

Osaketyyppi
Options

Verkada-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 10% ansaitsee 1st-V (10.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (1.67% kuukausittain)

  • 30% ansaitsee 3rd-V (2.50% kuukausittain)

  • 40% ansaitsee 4th-V (3.33% kuukausittain)

15%

V 1

25%

V 2

30%

V 3

30%

V 4

Osaketyyppi
Options

Verkada-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 15% ansaitsee 1st-V (15.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 30% ansaitsee 3rd-V (2.50% kuukausittain)

  • 30% ansaitsee 4th-V (2.50% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Koneinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Koneinsinööri roolille yrityksessä Verkada in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $175,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Verkada Koneinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $123,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Verkada ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit