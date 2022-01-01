Yritysluettelo
Docker
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Docker Palkat

Docker:n palkka vaihtelee $104,475 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $499,988 Tuotesuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Docker. Viimeksi päivitetty: 9/12/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $262K
Myynti-insinööri
Median $280K
Liiketoimintaoperaatiot
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Asiakaspalvelu
$104K
Markkinointi
$176K
Tuotesuunnittelija
$500K
Tuotepäällikkö
$162K
Myynti
$185K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$250K
Ratkaisuarkkitehti
$202K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Docker에서 보고된 최고 급여 직무는 Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $499,988입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Docker에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $193,633입니다.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Docker ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit