Chainalysis Palkat

Chainalysis:n palkkaväli vaihtelee $143,068:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotesuunnittelija :lle alaosassa $310,896:aan Myynti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Chainalysis. Viimeksi päivitetty: 8/17/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $160K
Tuotevastaava
Median $211K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $290K

Toimistoassistentti
$286K
Datatieteilijä
$162K
Henkilöstöhallinto
$279K
Markkinointi
$178K
Tuotesuunnittelija
$143K
Rekrytoija
$162K
Myynti
$311K
Ratkaisuarkkitehti
$199K

Data-arkkitehti

Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Chainalysis:ssa Osake-/pääoma-avustukset on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Chainalysis:lle

