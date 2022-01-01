Yritysluettelo
Treasure Data
Treasure Data Palkat

Treasure Data:n palkka vaihtelee $75,750 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $225,000 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Treasure Data. Viimeksi päivitetty: 10/26/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $195K
Tuotepäällikkö
Median $225K
Data-analyytikko
$81.6K

Data-asiantuntija
$111K
Markkinointi
$222K
Tuotesuunnittelija
$145K
Myynti
$205K
Myynti-insinööri
$102K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$208K
Ratkaisuarkkitehti
$121K
Technical Account Manager
$173K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$75.7K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Treasure Data on Tuotepäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $225,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Treasure Data ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $159,293.

