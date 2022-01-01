Yritysluettelo
Proofpoint
Proofpoint Palkat

Proofpoint:n palkka vaihtelee $72,436 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $543,150 Markkinointi -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Proofpoint. Viimeksi päivitetty: 9/17/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Kirjanpitäjä
Median $134K
Data-tieteen päällikkö
Median $420K

Tuotepäällikkö
Median $225K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $394K
Myynti
Median $142K
Liiketoiminta-analyytikko
$79.6K
Data-asiantuntija
$72.4K
Talousanalyytikko
$112K
Henkilöstöhallinto
$169K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$265K
Markkinointi
$543K
Tuotesuunnittelija
$134K
Rekrytoija
$154K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$127K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$186K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Proofpoint-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Proofpoint on Markkinointi at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $543,150. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Proofpoint ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $169,150.

Muut resurssit