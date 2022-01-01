Yritysluettelo
thredUP Palkat

thredUP:n palkka vaihtelee $91,728 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $226,000 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä thredUP. Viimeksi päivitetty: 11/16/2025

Liiketoiminta-analyytikko
$134K
Asiakaspalvelu
$101K
Markkinointi
Median $115K

Tuotepäällikkö
$91.7K
Ohjelmistosuunnittelija
Median $226K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä thredUP on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $226,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä thredUP ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $115,000.

