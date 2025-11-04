Yritysluettelo
thredUP
Markkinointi mediaanikorvaus in United States thredUP:ssa on yhteensä $115K per year.

Mediaanipalkka
thredUP
Marketing Manager
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$115K
Taso
-
Peruspalkka
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä thredUP?
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointi roolille yrityksessä thredUP in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $200,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä thredUP Markkinointi roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $115,000.

