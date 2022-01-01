Yritysluettelo
Under Armour
Under Armour Palkat

Under Armour:n palkka vaihtelee $32,401 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $284,415 Muotisuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Under Armour. Viimeksi päivitetty: 9/21/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $128K
Tuotepäällikkö
Median $96.8K
Data-tieteen päällikkö
$240K

Data-asiantuntija
Median $118K
Muotisuunnittelija
$284K
Henkilöstöhallinto
$172K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$165K
Markkinointi
$162K
Markkinointioperaatiot
$86.2K
Koneinsinööri
$123K
Rekrytoija
$107K
Myynti
$32.4K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$163K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$190K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Under Armour on Muotisuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $284,415. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Under Armour ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $144,903.

