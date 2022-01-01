Shopify Palkat

Yritysluettelo
Shopify:n palkka vaihtelee $40,655 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $367,054 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Shopify. Viimeksi päivitetty: 9/19/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Mobiiliohjelmistoinsinööri

Frontend-ohjelmistoinsinööri

Koneoppimissinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Tuotepäällikkö
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Tuotesuunnittelija
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX-suunnittelija

Markkinointi
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Ohjelmistokehityspäällikkö
L7 $264K
L8 $367K
Asiakaspalvelu
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Data-tieteen päällikkö
L7 $221K
L8 $279K
Talousanalyytikko
L5 $90.4K
L6 $121K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $97.9K
Myynti-insinööri
Median $151K
Liiketoimintaoperaatiot
Median $350K
Markkinointioperaatiot
Median $102K
Rekrytoija
Median $130K
Ratkaisuarkkitehti
Median $105K

Data-arkkitehti

Pilviturvallisuusarkkitehti

Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
Median $106K
Henkilöstöhallinto
Median $90K
Myynti
Median $87.4K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $276K
Tekninen kirjoittaja
Median $66.7K
Liiketoimintakehitys
Median $326K
Tuotesuunnittelupäällikkö
Median $315K
Ohjelmapäällikkö
Median $150K
Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $109K
Kirjanpitäjä
$89.6K
Hallinnollinen assistentti
$41K
Esikuntapäällikkö
$109K
Tekstinkirjoittaja
$52.6K
Data-analyytikko
$164K
Graafinen suunnittelija
$149K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$104K
Liikkeenjohdon konsultti
$241K
Projektipäällikkö
$69.6K
UX-tutkija
Median $100K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Shopify-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (8.25% neljännesvuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (8.25% neljännesvuosittain)

100%

V 1

Osaketyyppi
RSU

Shopify-yhtiössä RSUs noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (100.00% vuosittain)

33%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Shopify-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (8.25% neljännesvuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (8.25% neljännesvuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (8.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Shopify on Ohjelmistokehityspäällikkö at the L8 level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $367,054. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Shopify ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $115,356.

