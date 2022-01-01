Guidewire Software Palkat

Yritysluettelo
Guidewire Software:n palkka vaihtelee $16,768 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $371,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Guidewire Software. Viimeksi päivitetty: 10/19/2025

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
Median $256K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Ratkaisuarkkitehti
Median $230K

Data Architect

Rekrytoija
Median $122K
Myynti
Median $313K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $204K
Kirjanpitäjä
$263K
Data-analyytikko
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Markkinointi
$231K
Henkilöstöoperaatiot
$277K
Tuotesuunnittelija
$193K
Tuotepäällikkö
$137K
Ohjelmapäällikkö
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

24%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Guidewire Software-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 24% ansaitsee 4th-V (6.00% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Guidewire Software on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $371,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Guidewire Software ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $218,891.

Muut resurssit