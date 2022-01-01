Yritysluettelo
Synopsys
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Synopsys Palkat

Synopsys:n palkka vaihtelee $21,220 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekninen kirjoittaja -tehtävässä alemman pään mukaan $413,667 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Synopsys. Viimeksi päivitetty: 9/16/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Laitteistoinsinööri
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASIC-insinööri

SoC-insinööri

FPGA-insinööri

Ohjelmistoinsinööri
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Tutkimustieteentekijä

Tuotepäällikkö
69 $284K
100 $343K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $121K
Ohjelmistokehityspäällikkö
69 $317K
100 $414K
Ratkaisuarkkitehti
Median $310K

Data-arkkitehti

Pilviturvallisuusarkkitehti

Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $45.5K
Sähköinsinööri
Median $326K
Tuotesuunnittelija
Median $145K
Tuotesuunnittelupäällikkö
Median $330K
Data-asiantuntija
Median $154K
Myynti
Median $331K
Ohjelmapäällikkö
Median $357K
Liiketoiminta-analyytikko
$140K
Asiakaspalvelu
$87.1K
Asiakasmenestys
$90.5K
Data-analyytikko
$45.2K
Data-tieteen päällikkö
$159K
Talousanalyytikko
$151K
Henkilöstöhallinto
$270K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$34.6K
Liikkeenjohdon konsultti
$257K
Markkinointi
$175K
Koneinsinööri
$39.9K
Projektipäällikkö
$146K
Myynti-insinööri
$120K
Tekninen kirjoittaja
$21.2K
UX-tutkija
$193K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Synopsys-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

The highest paying role reported at Synopsys is Ohjelmistokehityspäällikkö at the 100 level with a yearly total compensation of $413,667. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Synopsys is $166,156.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Synopsys ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • HPE
  • Guidewire Software
  • Harmonic
  • Visa
  • NetApp
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit