Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Israel Personetics:ssa on yhteensä ₪227K per year. Katso Personetics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Personetics
Software Engineer
Givatayim, TA, Israel
Yhteensä vuodessa
₪227K
Taso
Entry
Peruspalkka
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Personetics in Israel on vuosittainen kokonaiskorvaus ₪366,343. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Personetics Ohjelmistosuunnittelija roolille in Israel ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₪226,504.

