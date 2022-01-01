Yritysluettelo
Okta
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Okta Palkat

Okta:n palkka vaihtelee $66,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Hallinnollinen assistentti -tehtävässä alemman pään mukaan $868,333 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Okta. Viimeksi päivitetty: 9/17/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Sivustoluotettavuusinsinööri

Ohjelmistokehityspäällikkö
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Tuotepäällikkö
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Markkinointi
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Tuotemarkkinoinnin johtaja

Myynti-insinööri
Median $200K
Myynti
Median $195K
Ratkaisuarkkitehti
Median $213K

Pilviturvallisuusarkkitehti

Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $220K
Tuotesuunnittelija
Median $143K

UX-suunnittelija

Tietotekniikan asiantuntija (IT)
Median $185K
Liiketoimintaoperaatiot
Median $240K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $257K
Asiakaspalvelu
Median $150K
Ohjelmapäällikkö
Median $249K
Rekrytoija
Median $166K
Hallinnollinen assistentti
Median $66K
Kirjanpitäjä
$310K

Tekninen kirjanpitäjä

Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$210K
Liiketoimintakehitys
$76.5K
Esikuntapäällikkö
$169K
Asiakasmenestys
$149K
Data-analyytikko
$213K
Data-asiantuntija
$206K
Talousanalyytikko
$221K
Henkilöstöhallinto
$184K
Juridiikka
$214K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$145K
Tekninen Asiakkuuspäällikkö
$141K
Tekninen kirjoittaja
Median $144K
UX-tutkija
$118K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

33.4%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Okta-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.4% ansaitsee 1st-V (33.40% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (33.30% vuosittain)

No cliff

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Okta-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

No cliff

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Okta on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Sr. Director level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $868,333. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Okta ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $213,060.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Okta ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Salesforce
  • Palantir
  • Twilio
  • Palo Alto Networks
  • Splunk
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit