Splunk Palkat

Splunk:n palkka vaihtelee $51,822 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti-insinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $733,000 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Splunk. Viimeksi päivitetty: 8/29/2025
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.3%
V 3
Splunk-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (8.32% neljännesvuosittain)
33.3% ansaitsee 3rd-V (8.32% neljännesvuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Splunk-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
