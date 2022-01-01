Splunk Palkat

Yritysluettelo
Splunk:n palkka vaihtelee $51,822 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti-insinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $733,000 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Splunk. Viimeksi päivitetty: 8/29/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Sivustoluotettavuusinsinööri

Tuotepäällikkö
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Myynti
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Ohjelmistokehityspäällikkö
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Tuotesuunnittelija
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX-suunnittelija

Ratkaisuarkkitehti
P4 $229K
P5 $282K

Data-arkkitehti

Cloud Security Architect

Data-asiantuntija
Median $265K
Markkinointi
P2 $106K
P5 $268K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $224K
Talousanalyytikko
Median $145K
Ohjelmapäällikkö
Median $170K
Myynti-insinööri
Median $51.8K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
Median $157K
Rekrytoija
Median $141K
Tekninen kirjoittaja
Median $145K
Projektipäällikkö
Median $156K
Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $425K
Kirjanpitäjä
$252K

Tekninen kirjanpitäjä

Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$147K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $161K
Liiketoimintakehitys
$63.3K
Esikuntapäällikkö
$371K
Asiakaspalvelu
$229K
Data-analyytikko
$167K
Henkilöstöhallinto
$249K
Liikkeenjohdon konsultti
$153K
Markkinointioperaatiot
$162K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$481K
Tulooperaatiot
$200K
Kokonaispalkkiot
$241K
UX-tutkija
$129K
Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Splunk-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (8.32% neljännesvuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (8.32% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Splunk-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Splunk on Tuotepäällikkö at the P7 level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $733,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Splunk ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $227,427.

