Palantir
Palantir Palkat

Palantir:n palkka vaihtelee $77,113 kokonaiskorvauksena vuodessa Hallinnollinen assistentti -tehtävässä alemman pään mukaan $408,000 Tietotekniikan asiantuntija (IT) -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Palantir. Viimeksi päivitetty: 8/26/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer $255K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Kentälle sijoitettu ohjelmistoinsinööri

Liiketoimintakehitys
Median $150K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $205K

Tuotepäällikkö
Median $200K
Ratkaisuarkkitehti
Median $177K
Data-asiantuntija
Median $183K
Tuotesuunnittelija
Median $175K
Ohjelmapäällikkö
Median $180K
Projektipäällikkö
Median $150K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $300K
Kirjanpitäjä
$126K

Tekninen kirjanpitäjä

Hallinnollinen assistentti
$77.1K
Liiketoimintaoperaatiot
$241K
Liiketoiminta-analyytikko
$141K
Yrityskehitys
$132K
Henkilöstöhallinto
$104K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$408K
Juridiikka
$255K
Liikkeenjohdon konsultti
$164K
Markkinointi
$134K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$302K
Rekrytoija
$165K
Myynti
$137K
Myynti-insinööri
$147K
Ansaintaaikataulu

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
RSU

Palantir-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (1.67% kuukausittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (1.67% kuukausittain)

  • 20% ansaitsee 4th-V (1.67% kuukausittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (1.67% kuukausittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Palantir-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Palantir-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Palantir on Tietotekniikan asiantuntija (IT) at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $408,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Palantir ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $170,357.

