Asiakaspalvelu keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Mercury:ssa vaihtelee $77K ja $112K per year välillä. Katso Mercury:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025
Keskimääräinen kokonaiskorvaus
Mercury-yhtiössä RSUs noudattavat 6 vuoden ansaintaaikataulua:
16.67% ansaitsee 1st-V (16.67% vuosittain)
16.67% ansaitsee 2nd-V (16.67% vuosittain)
16.67% ansaitsee 3rd-V (16.67% vuosittain)
16.67% ansaitsee 4th-V (16.67% vuosittain)
16.67% ansaitsee 5th-V (16.67% vuosittain)
16.67% ansaitsee 6th-V (16.67% vuosittain)
7 years post-termination exercise window.