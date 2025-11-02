Yritysluettelo
Mercury
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Asiakaspalvelu

  • Kaikki Asiakaspalvelu -palkat

Mercury Asiakaspalvelu Palkat

Asiakaspalvelu keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Mercury:ssa vaihtelee $77K ja $112K per year välillä. Katso Mercury:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$88.4K - $101K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$77K$88.4K$101K$112K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Asiakaspalvelu ilmoitustas yrityksessä Mercury avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

16.67%

V 1

16.67%

V 2

16.67%

V 3

16.67%

V 4

16.67%

V 5

16.67%

V 6

Osaketyyppi
RSU

Mercury-yhtiössä RSUs noudattavat 6 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 16.67% ansaitsee 1st-V (16.67% vuosittain)

  • 16.67% ansaitsee 2nd-V (16.67% vuosittain)

  • 16.67% ansaitsee 3rd-V (16.67% vuosittain)

  • 16.67% ansaitsee 4th-V (16.67% vuosittain)

  • 16.67% ansaitsee 5th-V (16.67% vuosittain)

  • 16.67% ansaitsee 6th-V (16.67% vuosittain)

7 years post-termination exercise window.



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Asiakaspalvelu tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Asiakaspalvelu roolille yrityksessä Mercury in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $112,100. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Mercury Asiakaspalvelu roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $76,950.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Mercury ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Spotify
  • Apple
  • Facebook
  • Square
  • SoFi
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit