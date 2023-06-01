Yritysluettelo
Jane Technologies
Jane Technologies Palkat

Jane Technologies:n palkka vaihtelee $160,800 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $266,325 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Jane Technologies. Viimeksi päivitetty: 9/14/2025

$160K

Data-asiantuntija
$161K
Tuotepäällikkö
$266K
Ohjelmistoinsinööri
$209K

Ohjelmistokehityspäällikkö
$174K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Jane Technologies on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $266,325. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Jane Technologies ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $191,157.

