Ingram Micro Datatieteilijä Palkat

Datatieteilijä mediaanikorvaus in Canada Ingram Micro:ssa on yhteensä CA$117K per year. Katso Ingram Micro:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025

Mediaanipalkka
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$117K
Taso
hidden
Peruspalkka
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$8.1K
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
2-4 Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Ingram Micro in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$152,900. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Ingram Micro Datatieteilijä roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$118,497.

