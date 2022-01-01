Yrityshakemisto
Ingram Micro
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Ingram Micro Palkat

Ingram Micro:n palkkaväli vaihtelee $10,091:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $264,924:aan Ratkaisuarkkitehti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Ingram Micro. Viimeksi päivitetty: 8/12/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $10.1K
Tuotesuunnittelija
Median $168K

Käyttökokemuksen suunnittelija

Datatieteilijä
Median $83.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Liiketoiminta-analyytikko
$186K
Talousanalyytikko
$127K
Tietotekniikan asiantuntija
$146K
Markkinointi
$101K
Tuotevastaava
$83.6K
Projektipäällikkö
$119K
Myynti
$72.5K
Myyntitekniikan asiantuntija
$20.7K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$81K
Ratkaisuarkkitehti
$265K
Tekninen ohjelmajohtaja
$176K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$77.4K
Pääomasijoittaja
$66.7K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Ingram Micro:ssa on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $264,924. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Ingram Micro:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $92,702.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Ingram Micro:lle

Liittyvät yritykset

  • Red Hat
  • Rackspace
  • A10 Networks
  • NETSCOUT
  • Domo
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit