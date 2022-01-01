Yritysluettelo
Domo
Domo Palkat

Domo:n palkka vaihtelee $22,928 kokonaiskorvauksena vuodessa Graafinen suunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $183,000 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Domo. Viimeksi päivitetty: 10/14/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $155K
Tuotesuunnittelija
Median $115K

UX-suunnittelija

Tuotepäällikkö
Median $183K

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Markkinointi
Median $183K
Hallinnollinen assistentti
$44.8K
Data-asiantuntija
$125K
Graafinen suunnittelija
$22.9K
Rekrytoija
$141K
Myynti
$163K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$159K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$77.4K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Domo-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Domo on Tuotepäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $183,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Domo ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $140,700.

Muut resurssit