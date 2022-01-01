Domo Palkat

Domo:n palkka vaihtelee $22,928 kokonaiskorvauksena vuodessa Graafinen suunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $183,000 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Domo. Viimeksi päivitetty: 10/14/2025
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Domo-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
