Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Germany Getsafe:ssa vaihtelee €72.5K ja €99.2K per year välillä. Katso Getsafe:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$90.4K - $107K
Germany
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$83.5K$90.4K$107K$114K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Getsafe?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Getsafe in Germany on vuosittainen kokonaiskorvaus €99,210. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Getsafe Data-analyytikko roolille in Germany ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €72,466.

Muut resurssit

