City of Seattle Palkat

City of Seattle:n palkka vaihtelee $96,361 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $201,000 Sähköinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä City of Seattle. Viimeksi päivitetty: 9/11/2025

$160K

Tietotekniikan asiantuntija (IT)
Median $135K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$172K
Liiketoiminta-analyytikko
$161K

Rakennusinsinööri
$127K
Sähköinsinööri
$201K
Ohjelmapäällikkö
$105K
Projektipäällikkö
$153K
Ohjelmistoinsinööri
$152K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$96.4K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä City of Seattle on Sähköinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $201,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä City of Seattle ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $152,235.

