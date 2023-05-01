Yrityshakemisto
Broad Institute
Broad Institute Palkat

Broad Institute:n palkkaväli vaihtelee $102,485:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Projektipäällikkö :lle alaosassa $185,000:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Broad Institute. Viimeksi päivitetty: 8/23/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $145K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Datatieteilijä
Median $120K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $185K

Tuotevastaava
Median $160K
Tuotesuunnittelija
$114K
Projektipäällikkö
$102K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Broad Institute:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö vuotuisella kokonaiskorvauksella $185,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Broad Institute:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $132,500.

Muut resurssit