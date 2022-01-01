Blink Health Palkat

Yritysluettelo
Blink Health:n palkka vaihtelee $35,529 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $504,161 Data-tieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Blink Health. Viimeksi päivitetty: 10/10/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $235K
Liiketoiminta-analyytikko
$189K

Data-tieteen päällikkö
$504K
Data-asiantuntija
Median $150K
Tuotesuunnittelija
Median $165K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $275K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Blink Health-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Blink Health on Data-tieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $504,161. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Blink Health ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $177,025.

