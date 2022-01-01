Yrityshakemisto
Rally Health
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Rally Health Palkat

Rally Health:n palkkaväli vaihtelee $89,445:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Henkilöstöhallinto :lle alaosassa $321,300:aan Datatieteilijä :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Rally Health. Viimeksi päivitetty: 8/20/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Datatieteilijä
$321K
Henkilöstöhallinto
$89.4K
Tuotesuunnittelija
Median $153K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Tuotevastaava
Median $210K
Rekrytoija
$156K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $305K
Tekninen ohjelmajohtaja
$219K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Osakelaji
Options

Rally Health:ssa Options on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (12.50% puolivuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (12.50% puolivuosittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (12.50% puolivuosittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (12.50% puolivuosittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraohjeita ja lisää.

Vieraile Nyt!

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Rally Health:ssa on Datatieteilijä at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $321,300. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Rally Health:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $210,000.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Rally Health:lle

Liittyvät yritykset

  • Blink Health
  • Nomad Health
  • Healthcare Bluebook
  • Postmates
  • Collective Health
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit