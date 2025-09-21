Yritysluettelo
Alloy
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Asiakaspalvelu

  • Kaikki Asiakaspalvelu -palkat

Alloy Asiakaspalvelu Palkat

Asiakaspalvelu keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Alloy:ssa vaihtelee $53.3K ja $76.1K per year välillä. Katso Alloy:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/21/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$61.1K - $71.5K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$53.3K$61.1K$71.5K$76.1K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 2 lisää Asiakaspalvelu ilmoitustas yrityksessä Alloy avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Alloy-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

10 years post-termination exercise window.



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Asiakaspalvelu tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Asiakaspalvelu roolille yrityksessä Alloy in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $76,050. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Alloy Asiakaspalvelu roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $53,300.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Alloy ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Bank of America Merrill Lynch
  • LEK
  • USAA
  • Fidelity Investments
  • Vanguard
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit