Yritysluettelo
Fidelity Investments
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Fidelity Investments Palkat

Fidelity Investments:n palkka vaihtelee $7,960 kokonaiskorvauksena vuodessa Henkilöstöhallinto -tehtävässä alemman pään mukaan $446,667 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Fidelity Investments. Viimeksi päivitetty: 9/5/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Mobiiliohjelmistoinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

DevOps-insinööri

Sivustoluotettavuusinsinööri

Krypto-insinööri

Järjestelmäinsinööri

Data-asiantuntija
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Tuotepäällikkö
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Ohjelmistokehityspäällikkö
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Liiketoiminta-analyytikko
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Ratkaisuarkkitehti
L6 $166K
L7 $233K

Data-arkkitehti

Pilvi-arkkitehti

Cloud Security Architect

Talousanalyytikko
L3 $69.6K
L6 $138K
Asiakaspalvelu
Median $60K
Tuotesuunnittelija
L4 $105K
L5 $140K

UX-suunnittelija

Data-analyytikko
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Liikkeenjohdon konsultti
Median $160K
Projektipäällikkö
Median $163K
Data-tieteen päällikkö
Median $250K
Markkinointi
Median $155K
Ohjelmapäällikkö
Median $192K
Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $138K
Myynti
Median $96K
UX-tutkija
Median $240K
Aktuaari
Median $135K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $98K
Pääomasijoittaja
Median $185K

Principal

Kirjanpitäjä
$102K

Tekninen kirjanpitäjä

Hallinnollinen assistentti
$60.2K
Liiketoimintaoperaatiot
$69.2K
Sähköinsinööri
$398K
Henkilöstöhallinto
$8K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$234K
Rekrytoija
$70.4K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Fidelity Investments-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Fidelity Investments on Ohjelmistoinsinööri at the L9|VP Software Engineering level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $446,667. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Fidelity Investments ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $157,072.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Fidelity Investments ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Vanguard
  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Bankers Healthcare Group
  • PIMCO
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit