Vanguard Palkat

Vanguard:n palkka vaihtelee $50,250 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakasmenestys -tehtävässä alemman pään mukaan $348,250 Liiketoimintaoperaatiot -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Vanguard. Viimeksi päivitetty: 9/7/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Koneoppimissinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Data-asiantuntija
TS02 $132K
TS03 $173K
Tuotepäällikkö
Median $142K

Tuotesuunnittelija
Median $120K

UX-suunnittelija

Data-analyytikko
TS02 $133K
TS03 $153K
Projektipäällikkö
Median $128K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $195K
Kirjanpitäjä
Median $103K

Tekninen kirjanpitäjä

UX-tutkija
Median $128K
Talousanalyytikko
Median $85K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
Median $115K
Markkinointi
Median $189K
Ratkaisuarkkitehti
Median $200K

Data-arkkitehti

Cloud Security Architect

Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $200K
Liiketoimintaoperaatiot
$348K
Liiketoiminta-analyytikko
$144K
Asiakaspalvelu
$137K
Asiakasmenestys
$50.3K
Henkilöstöhallinto
$74.2K
Juridiikka
$101K
Liikkeenjohdon konsultti
$249K
Markkinointioperaatiot
$131K
Ohjelmapäällikkö
$216K
Myynti
$55.7K
UKK

Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Vanguard beträgt $134,989.

