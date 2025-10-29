Tarkvaraarendaja tasu in New Zealand ettevõttes Xero ulatub NZ$88.2K year kohta taseme Associate Software Engineer puhul kuni NZ$186K year kohta taseme Lead Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in New Zealand kogusumma on NZ$141K. Vaata ettevõtte Xero kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
NZ$88.2K
NZ$84K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$120K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$139K
NZ$13.8K
NZ$378.7
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$166K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Xero ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi