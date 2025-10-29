Ettevõtete kataloog
Xero
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

Xero Tarkvaraarendaja Palgad

Tarkvaraarendaja tasu in New Zealand ettevõttes Xero ulatub NZ$88.2K year kohta taseme Associate Software Engineer puhul kuni NZ$186K year kohta taseme Lead Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in New Zealand kogusumma on NZ$141K. Vaata ettevõtte Xero kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
(Algajate Tase)
NZ$88.2K
NZ$84K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$120K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$139K
NZ$13.8K
NZ$378.7
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$166K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Xero ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Xero in New Zealand on aastase kogutasuga NZ$185,778. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Xero Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in New Zealand on NZ$141,173.

