Ettevõtete kataloog
Ciena
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Ciena Palgad

Ciena palk ulatub $33,419 kogutasus aastas Tehniline Kirjutaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $275,000 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Ciena. Viimati uuendatud: 10/13/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Backend tarkvarainsener

Võrguinsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Embedded Systems Software Engineer

Riistvarainsener
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Optikainsener
Median $83.1K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Tarkvaraarenduse Juht
Median $275K
Ärianalüütik
$86.7K
Klienditeenindus
$87.3K
Andmeteaduse Juht
$139K
Andmeteadlane
$78.9K
Juhtimiskonsultant
$180K
Turundus
$252K
Mehaanikinsener
$66.8K
Toote Disainer
$101K
Müük
Median $116K
Müügiinsener
$150K
Lahenduste Arhitekt
$110K
Tehnilise Programmi Juht
$95.8K
Tehniline Kirjutaja
$33.4K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Ciena ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Ciena on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $275,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ciena keskmine aastane kogutasu on $103,078.

Esiletõstetud töökohad

    Ciena jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Viavi Solutions
  • Nokia
  • Limelight Networks
  • NETSCOUT
  • Harmonic
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid