Waymo Palgad

Waymo palk ulatub $59,623 kogutasus aastas Infotehnoloog (IT) ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $950,000 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Waymo. Viimati uuendatud: 8/27/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tootmise tarkvarainsener

Süsteemiinsener

Teadur

Tehnilise Programmi Juht
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Andmeteadlane
L4 $255K
L5 $339K

Riistvarainsener
L5 $394K
L6 $479K
Tootejuht
Median $418K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $950K
Programmijuht
Median $194K
Inimressursid
Median $145K
Värbaja
Median $173K
Mehaanikinsener
Median $378K
Raamatupidaja
$98K

Tehniline raamatupidaja

Ärioperatsioonide Juht
$358K
Ärianalüütik
$392K
Äri Arendus
$510K
Andmeteaduse Juht
$390K
Finantsanalüütik
$265K
Infotehnoloog (IT)
$59.6K
Turundusoperatsioonid
$209K
Toote Disainer
$118K
Projektijuht
$543K
UX Uurija
$125K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
WMU

Waymo ettevõttes kuuluvad WMUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

WMUs are Waymo's version of RSUs

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Waymo on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $950,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Waymo keskmine aastane kogutasu on $338,893.

