Tango Palgad

Tango palk ulatub $42,210 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $92,852 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Tango. Viimati uuendatud: 10/12/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $86.4K
Andmeanalüütik
$66.1K
Andmeteadlane
$51.7K

Turundusoperatsioonid
$90.1K
Toote Disainer
$42.2K
Tootejuht
$92.9K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Tango ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Tango on Tootejuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $92,852. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Tango keskmine aastane kogutasu on $76,265.

