VTEX Palgad

VTEX palk ulatub $30,845 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $215,070 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest VTEX. Viimati uuendatud: 11/13/2025

Tarkvaraarendaja
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Juhtimiskonsultant
$84.1K
Turundus
$80.2K

Toote Disainer
$51.6K
Toote Juht
$60K
Müük
$215K
Tarkvaraarenduse Juht
$212K
Lahenduste Arhitekt
$66.5K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes VTEX on Müük at the Common Range Average level aastase kogutasuga $215,070. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte VTEX keskmine aastane kogutasu on $66,455.

