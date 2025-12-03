Ettevõtete kataloog
USPS
USPS Lahenduste Arhitekt Palgad

Keskmine Lahenduste Arhitekt kogutasu in United States ettevõttes USPS ulatub $126K kuni $176K year kohta. Vaata ettevõtte USPS kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$135K - $159K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$126K$135K$159K$176K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Lahenduste Arhitekt andmete sisestusts ettevõttes USPS avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

Millised on karjääritasemed USPS?

KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes USPS in United States on aastase kogutasuga $175,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte USPS Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $126,000.

Muud ressursid

