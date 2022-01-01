Ettevõtete kataloog
Unacademy
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Unacademy Palgad

Unacademy palk ulatub $7,437 kogutasus aastas Äri Arendus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $108,771 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Unacademy. Viimati uuendatud: 10/12/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $31.3K

Backend tarkvarainsener

Tootejuht
Median $28.8K
Raamatupidaja
$101K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Ärianalüütik
$29.9K
Äri Arendus
$7.4K
Andmeanalüütik
$30.1K
Andmeteadlane
$42.6K
Inimressursid
$63.9K
Turundus
$48.4K
Toote Disainer
$21.6K
Programmijuht
$26.2K
Müük
Median $8.1K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $109K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Unacademy ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

The highest paying role reported at Unacademy is Tarkvaraarenduse Juht with a yearly total compensation of $108,771. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Unacademy is $30,102.

Esiletõstetud töökohad

    Unacademy jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • BYJU'S
  • Vedantu
  • Upkey
  • upGrad
  • Classplus
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid