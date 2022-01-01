Ettevõtete kataloog
upGrad
upGrad Palgad

upGrad palk ulatub $11,000 kogutasus aastas Müük ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $53,752 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest upGrad. Viimati uuendatud: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Toote Juht
Median $21.6K
Turundus
Median $27.3K
Tarkvaraarendaja
Median $53.8K

Müük
Median $11K
Andmeteadlane
Median $22.6K
Ärendus
$11.8K
Toote Disainer
$14.3K
Programmi Juht
$45.5K
Tarkvaraarenduse Juht
$49.8K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes upGrad on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $53,752. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte upGrad keskmine aastane kogutasu on $22,635.

Muud ressursid