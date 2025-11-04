Ettevõtete kataloog
Tarkvaraarendaja tasu in United Kingdom ettevõttes Thought Machine ulatub £58.9K year kohta taseme IC1 puhul kuni £131K year kohta taseme IC3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United Kingdom kogusumma on £96.9K.

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
IC1
Software Engineer(Algajate Tase)
£58.9K
£56K
£883.1
£2K
IC2
£99.8K
£90.9K
£2.9K
£6K
IC3
Senior Software Engineer
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
Principal Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Viimased Palgaandmed
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Thought Machine ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Thought Machine in United Kingdom on aastase kogutasuga £155,169. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Thought Machine Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £87,650.

