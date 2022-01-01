Ettevõtete kataloog
Thought Machine
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Thought Machine Palgad

Thought Machine palk ulatub $77,555 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $237,936 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Thought Machine. Viimati uuendatud: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tarkvaraarenduse Juht
Median $238K
Tehnilise Programmi Juht
Median $161K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Toote Juht
Median $110K
Kliendi Edu
$182K
Värbaja
$88K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Thought Machine ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Thought Machine on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $237,936. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Thought Machine keskmine aastane kogutasu on $145,990.

Esiletõstetud töökohad

    Thought Machine jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid